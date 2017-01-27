Московское «Динамо» и «Магнитка» объявили составы на очную встречу

Московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает из «ВТБ Ледового дворца» корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
«Динамо» (Москва):
Лазушин (Ерёменко);
Никулин – Миронов, Карсумс – Терещенко – Кашпар;
Вишневский – Хиетанен, Фёдоров – Цветков – Галимов;
Соловьёв – Рылов, Кокарев – Горовиков – Подшендялов;
Зайцев, Брюквин – Дугин – Карпов, Чебыкин.
«Металлург» (Магнитогорск):
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Береглазов – Ли, Осала – Филиппи – Сёмин;
Хабаров – Будкин, Косов – Калетник – Тимкин;
Дронов, Платонов – Дмитрий Казионов – Денис Казионов, Железков.
Встреча начнётся в 19:30 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» (Москва) – «Металлург» (Магнитогорск).
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