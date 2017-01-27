Бобков: можно сказать, что для «Адмирала» плей-офф уже начался

Вратарь «Адмирала»накануне последнего домашнего матча регулярного чемпионата со «Слованом» сообщил, что впервые сталкивается с такой серьёзной конкуренцией в борьбе за плей-офф.«Можно сказать, что для „Адмирала“ плей-офф уже начался. Какого-то снисхождения к сопернику не будет. Каждый в команде понимает, что сейчас все игры решающие. К тому же очки нужны всем, ведь на Востоке борьба сейчас настолько плотная, что каждая игра на вес золота. Я не припомню за свою карьеру такой ситуации, когда от одного очка может зависеть судьба выхода в плей-офф для команды.Да, безусловно, проиграли „Словану“ в гостях на последних минутах и хотим взять реванш», — цитирует Бобкова РИА «Прима-Медиа».