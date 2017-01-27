Нападающий «СЮ» Бодров выбыл до 13 февраля и другие изменения в составах команд

На официальном сайте КХЛ опубликованы изменения в составах команд на 27 января.«Адмирал»:— переведён в список травмированных защитник Мнацян Самвел (по 07.02.2017);— переведён в список травмированных нападающий Ткачёв Владимир Э. (по 02.02.2017);— переведён из списка травмированных защитник Конев Андрей;— переведён из списка травмированных защитник Глухов Николай.«Ак Барс»:— переведён в список травмированных нападающий Солодухин Вячеслав (по 22.02.2017);— переведён из ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий.«Барыс»:— отзаявлен защитник Каиров Данияр.«Динамо» Мн:— переведён из списка травмированных нападающий Клинкхаммер Роб;— возвращён в фарм-клуб защитник Казакевич Павел.«Динамо» Мск:— переведён из списка травмированных нападающий Рыбаков Александр;— продлено нахождение в списке травмированных Тарасова Даниила (по 30.01.2017).«Динамо» Р:— переведён в список травмированных нападающий Редлихс Микелис (по 30.04.2017).«Салават Юлаев»:— переведён в список травмированных нападающий Бодров Евгений (по 13.02.2017).«Спартак»:— переведён из списка травмированных защитник Калинин Дмитрий.ХК «Сочи»:— переведён в список травмированных защитник Педан Руслан (по 05.02.2017);— переведён в список травмированных нападающий Игнатушкин Игорь (по 26.02.2017).