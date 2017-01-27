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175 лет назад 2016
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Нападающий «СЮ» Бодров выбыл до 13 февраля и другие изменения в составах команд

27 января 2017, пятница. 20:15. Хоккей
На официальном сайте КХЛ опубликованы изменения в составах команд на 27 января.

«Адмирал»:
— переведён в список травмированных защитник Мнацян Самвел (по 07.02.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Ткачёв Владимир Э. (по 02.02.2017);
— переведён из списка травмированных защитник Конев Андрей;
— переведён из списка травмированных защитник Глухов Николай.

«Ак Барс»:
— переведён в список травмированных нападающий Солодухин Вячеслав (по 22.02.2017);
— переведён из ВХЛ нападающий Архипов Дмитрий.

«Барыс»:
— отзаявлен защитник Каиров Данияр.

«Динамо» Мн:
— переведён из списка травмированных нападающий Клинкхаммер Роб;
— возвращён в фарм-клуб защитник Казакевич Павел.

«Динамо» Мск:
— переведён из списка травмированных нападающий Рыбаков Александр;
— продлено нахождение в списке травмированных Тарасова Даниила (по 30.01.2017).
«Динамо» Р:
— переведён в список травмированных нападающий Редлихс Микелис (по 30.04.2017).

«Салават Юлаев»:
— переведён в список травмированных нападающий Бодров Евгений (по 13.02.2017).
«Спартак»:
— переведён из списка травмированных защитник Калинин Дмитрий.
ХК «Сочи»:
— переведён в список травмированных защитник Педан Руслан (по 05.02.2017);
— переведён в список травмированных нападающий Игнатушкин Игорь (по 26.02.2017).
Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
27 января 2017, пятница
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