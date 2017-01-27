Мужская и женская студенческие сборные России прибыли в Алма-Аты на Универсиаду

Мужская и женская студенческие сборные России прибыли в Алма-Аты, где с 29 января по 8 февраля пройдёт XXVIII Всемирная зимняя Универсиада.
Команды провели тренировки, начав заключительный этап подготовки к турниру. В тренировочном занятии мужской сборной приняли участие 23 хоккеиста:
Вратари: Андрюхов, Билялов, Самонов.
«Красные»: Таталин — Орлов, Кириллов — Смуров — Шутов;
«Синие»: Кудинов — Репин, Иванов — Ильин — Сироткин;
«Чёрные»: Щербов — Заборников, Осипов — Тарасов — Алексеев;
«Белые»: Кудряшов — Козловский, Ерофеев — Ефремов — Пилипенко.
Стартовый матч на турнире мужская сборная проведёт 30 января против студенческой сборной Южной Кореи. Начало матча в 09:30 мск.
Женская сборная России тренировалась в следующих составах:
Вратари: Сорокина, Морозова, Тараканова.
«Чёрные»: Пирогова — Гончаренко, Штарева — Дергачёва — Шохина;
«Белые»: Баталова — Шибанова, Сосина — Белякова — Вафина;
«Красные»: Лобова — Дюбанок, Малявко — Дюпина — Кадирова;
«Синие»: Николаева — Ганеева, Митрофонова — Подкаменная — Воврушко.
Команда Алексея Чистякова начнёт турнир матчем со студенческой сборной США 29 января. Начало матча запланировано на 09:30 мск.