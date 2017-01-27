«Торпедо» после удаления Скудры одержало волевую победу над СКА

«Торпедо» в Нижнем Новгороде одержало волевую победу над СКА, встреча завершилась со счётом 4:2. Главный тренер хозяев Петерис Скудра пропустил большую часть игры, получив перед стартом второго периода удаление до конца матча за оскорбление судей.В первом периоде единственный гол забил Илья Ковальчук. Хозяева отыгрались во второй двадцатиминутке, отличился Николай Жердев. Однако СКА вновь вышел вперёд благодаря шайбе Ильи Каблукова. Решающим стал третий период, в котором нижегородцы забросили трижды и добились победы. Авторами голов стали Владимир Галузин, Джон Норман и Вячеслав Кулёмин.