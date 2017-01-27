«Торпедо» после удаления Скудры одержало волевую победу над СКА

«Торпедо» в Нижнем Новгороде одержало волевую победу над СКА, встреча завершилась со счётом 4:2. Главный тренер хозяев Петерис Скудра пропустил большую часть игры, получив перед стартом второго периода удаление до конца матча за оскорбление судей.
В первом периоде единственный гол забил Илья Ковальчук. Хозяева отыгрались во второй двадцатиминутке, отличился Николай Жердев. Однако СКА вновь вышел вперёд благодаря шайбе Ильи Каблукова. Решающим стал третий период, в котором нижегородцы забросили трижды и добились победы. Авторами голов стали Владимир Галузин, Джон Норман и Вячеслав Кулёмин.
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