Захаркин: если Сведберг сломает психику, мы останемся без головы

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева»прокомментировал поражение своей команды от ярославского «Локомотива» (3:5).«Очень просто объяснить сегодняшнее поражение – играли много в большинстве во втором периоде, не воспользовались этим. И соперник нас за это наказал. Этот момент, считаю, и был определяющим, игра легко могла и должна была повернуться в нашу сторону.Не переживаем ли мы, что последние матчи окончательно сломают Сведберга? Если он сломает психику, мы останемся без головы. Его игра далека от нужного уровня, от уровня плей-офф. Тут мы попали в затруднительную ситуацию, разговариваем, пытаемся это решить.Не хотелось бы указывать на какие-то персональные ошибки… Могу отметить, что у нас процент блокированных бросков высокий. Но при этом, если посмотреть, откуда нам забивал «Локомотив», «Динамо» — высокие броски, от синей, подставления – такие шайбы не должны залетать.Объясню, почему было так много брака в передачах. Тут есть два момента. Первый: «Локомотив» — одна из немногих команд, которые играют 1-1-3. Они прессингуют, загоняют игрока с шайбой, оттирают к бортам. Мы готовились к этому, но одно дело — когда говоришь, а другое – как складывается на практике. Это не позволяло быстро начинать атаки в первом периоде. Вторая причина – психология. Поражения давят, все торопятся. Защитники стараются сделать пас после одного-двух касаний. Дело в том, что если не влезать в детали, ребята в красной форме сегодня были активны, двигались, играли в удовольствие. Не боялись брать риски на себя, мы, напротив, были тяжелы, на один или на полтакта оказывались позади», — передаёт слова Захаркина корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.