Орешкин: почему не играл Ерёменко? Не задавайте таких вопросов, работает команда

Главный тренер московского «Динамо»подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (1:2) и прокомментировал решение не ставить на игру вратаря«Поздравляю «Металлург», нам не хватило свежести в концовке, ну и реализация моментов подвела. Почему Ерёменко оказался в запасе? Почему вы такие вопросы задаёте? У нас работает команда, не задавайте таких вопросов! Не смогли нейтрализовать Мозякина? Так в первом голе Вишневский поскользнулся, а во втором у Никулина выбили клюшку», — передаёт слова Орешкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.