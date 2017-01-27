Горовиков: в своём моменте не смог поднять шайбу, Кошечкин сыграл когтями

Нападающий московского «Динамо»прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» со счётом 1:2.«Проигрывать в любом случае неприятно. Многого не скажешь. Иногда проигрываем, игра есть игра. Много не забили — это ключевая причина сегодняшнего поражения. Те моменты, которые создаёшь, их надо реализовывать. Если из таких позиций не забивать, то лучше уже не сделать. Надо забивать больше одной шайбы. У меня был момент, но немножко не получилось поднять шайбу. Плюс Вася сыграл когтями! Отразил бросок из разряда неберущихся. Конечно, многое решило индивидуальное мастерство. Есть люди, которые один из одного забивают, а есть те, кто из трёх ни одного. Отсюда и результат», — передаёт слова Горовикова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.