Бобров: мы боремся за то, чтобы вернуть веру в «Спартак»

Нападающий московского «Спартака»оценил встречу с «Северсталью», которая завершилась в овертайме со счётом 3:2.«На самом деле уже проигрывать не хотелось. Мы отбросили все негативные мысли и постарались выиграть. Мы уже боремся не за плей-офф, а чтобы вернуть веру болельщиков и веру в самих себя. В некоторых предыдущих играх мы вели и не в одну шайбу, но нам не удавалось сохранить преимущество. Может, до конца не верили в свою победу. С каждым поражением эта неуверенность сидела во всех и грызла каждого. В этой встрече хотелось выиграть в основное время, но опять чуть-чуть недотерпели», — сказал Бобров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Лебедевой.