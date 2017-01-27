Канарейкин: «Авангард» проспал начало игры, и так оно и поехало

Главный тренер «Авангарда»прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (0:4).«Поздравляю «Нефтехимик» с победой. Сегодня мы предупреждали команду, что соперник заряжен на борьбу за плей-офф и он будет полностью мобилизован. Тем не менее мы совершенно провалили первый период, пытались что-то сделать, но, когда уже голова не соображала в начале игры, потом настроить её на правильную волну очень сложно. В перерыве между играми мы провели большую работу, нагрузили команду в преддверии плей-офф, но и самое главное – причины такой игры в психологии. Хотели сыграть активно, но проспали начало игры. Пытались завести команду, взяли тайм-аут, но как начали первый период, так оно и поехало.Конечно, важно выигрывать каждую игру, это понятно и тренерскому штабу, и команде. Но мы в таком положении, что не можем догнать „Магнитогорск“, и в то же время нас сместить со второго места очень сложно. Эта ситуация должна покинуть наши головы, и мы должны работать», — цитирует Канарейкина пресс-служба «Нефтехимика».