Овечкин: я в одном списке с легендарными хоккеистами — это просто невероятно!

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал попадание в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Помимо Овечкина в топ-100 оказались ещё три россиянина — Павел Буре, Сергей Фёдоров и Павел Дацюк.«Не могу описать свои чувства после попадания в список 100 лучших игроков НХЛ. Даже представить себе не мог такого! Я в одном списке с легендарными хоккеистами. Это просто невероятно!» — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».На счету Александра на данный момент 888 матчей в НХЛ, в которых он набрал 1011 (548+463) очков.