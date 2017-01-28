Кроуфорд: в последней игре ощутил резкость своих движений, двигался быстро

Вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд рассказал о своих игровых кондициях после недавно перенесённой операции.«Если в твои ворота постоянно залетают лёгкие шайбы, которые ты мог остановить, тогда проблема есть. Если тебя пробили после хороших комбинаций и хороших бросков, но ты думаешь, что мог спасти команду, это значит, что есть куда стремиться. В последней игре я чувствовал это отчетливее, чем раньше. Я почувствовал резкость движений. Я двигался быстро и был хорошо готов.До третьего периода всё было неплохо, от этого и будем отталкиваться», — приводит слова Кроуфорда официальный сайт НХЛ.