Драйзайтль: Макдэвид не жадничает, ему нравится, когда забивают другие

Форвард «Эдмонтон Ойлерз»поделился мнением об игре в одном звене с Коннором Макдэвидом.«Коннор не жадничает. Ему нравится, когда забивают другие. Когда играешь с ним, надо быть готовым ко всему, где бы ты ни находился. Он тебя обязательно найдёт, найдёт варианты. У нас это хорошо срабатывает.Макдэвид заставляет меня играть быстрее, в высоком темпе. Он очень быстрый. И мне приходится выдерживать его темп, делать всё на полной скорости», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.