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Лемье: когда Ягр завершит карьеру, «Питтсбург» выведет его номер из обращения

28 января 2017, суббота. 10:24. Хоккей
Совладелец «Питтсбург Пингвинз» Марио Лемье рассказал, что клуб планирует вывести из обращения 68-й номер Яромира Ягра после того, как чех закончит карьеру.

«Вижу ли я день, когда «Питтсбург» выведет номер Ягра из обращения? Да, разумеется. Он был важным игроком в истории клуба, выиграл два Кубка Стэнли и будет в Зале славы.

Мы не так часто видимся, но всегда приятно проводим время, когда это происходит. Он любит жизнь и всегда находится в хорошем настроении. Всегда здорово с ним встретиться. Я не могу поверить в то, что он все ещё играет. Он в отличной форме, и мы все надеемся, что он сможет поиграть ещё пару лет. Безусловно, он один из лучших игроков в истории», — цитирует Лемье Yahoo Sports.
Источник: Yahoo Sports Сообщить об ошибке
Теги
Питтсбург Пингвинз Яромир Ягр
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