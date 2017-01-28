Лемье: когда Ягр завершит карьеру, «Питтсбург» выведет его номер из обращения

Совладелец «Питтсбург Пингвинз»рассказал, что клуб планирует вывести из обращения 68-й номерпосле того, как чех закончит карьеру.«Вижу ли я день, когда «Питтсбург» выведет номер Ягра из обращения? Да, разумеется. Он был важным игроком в истории клуба, выиграл два Кубка Стэнли и будет в Зале славы.Мы не так часто видимся, но всегда приятно проводим время, когда это происходит. Он любит жизнь и всегда находится в хорошем настроении. Всегда здорово с ним встретиться. Я не могу поверить в то, что он все ещё играет. Он в отличной форме, и мы все надеемся, что он сможет поиграть ещё пару лет. Безусловно, он один из лучших игроков в истории», — цитирует Лемье Yahoo Sports.