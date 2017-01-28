Третьяк: попадание россиян в 100 лучших игроков НХЛ — историческое событие

Президент ФХРпрокомментировал включение четырёх россиян в список 100 лучших игроков за всю историю НХЛ.«Я радуюсь каждому игроку, который вошёл в историю НХЛ. Это большое историческое событие, признание отечественного хоккея.Если говорить о Дацюке, Буре и Федорове, то Дацюк – просто ювелир на льду, умнейший человек. Буре – это молниеносная скорость и чувство гола. Фёдоров – это профессор, умевший играть и в защите, и в нападении.И все они, в том числе и Овечкин – индивидуумы», — приводит слова Третьяка ТАСС.