С. Фёдоров: более серьёзного успеха, чем включение в 100 лучших, у меня не было

Легендарный российский хоккеистподелился эмоциями от своего включения в список 100 лучших игроков НХЛ.«До сих пор не могу во всё это поверить. Очень серьёзное признание за тот труд, то творчество и ту боль, которые мы вложили в свои карьеры. Соглашусь с Овечкиным: более серьёзного достижения, чем включение в эту сотку, пожалуй, нет и у меня. Думаю, в моём случае серьёзную роль сыграло и то, что мне посчастливилось выступать за „Ред Уингз“, с которым мы добились таких результатов. Без трёх Кубков Стэнли, выигранных с „Детройтом“, меня могли и не выбрать», — цитирует Фёдорова официальный сайт лиги.