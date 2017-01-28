Мальгин: вопрос со сборной России закрыт, планирую играть за Швейцарию

Форвард «Флориды Пантерз» Денис Мальгин рассказал, почему выбрал игру за сборную Швейцарии, хотя имеет российские корни.«Вариант играть за сборную России был, да и желание было. Но там вмешались обстоятельства, о которых я не знал сначала. Несколько лет назад был разговор: ко мне в Швейцарию приехали люди из российской сборной, спросили, хочу ли я приехать на сбор, показать себя. Но как я потом узнал, нужно было, если я правильно помню, как минимум три года играть в России, чтобы иметь право выступать за национальную команду. У меня не было такой возможности, поэтому больше разговоров таких не было. А уже затем я попал в швейцарскую молодёжку.Я не жалею, что не поехал играть в Россию – в Швейцарии всё сложилось нормально. Надо было определяться. Сейчас вопрос со сборной России закрыт окончательно, и в будущем я планирую выступать за взрослую сборную Швейцарии. Скоро чемпионат мира, надеюсь на приглашение. Всегда готов отозваться, не получится сейчас – может, в следующем году повезёт. Всё зависит от тренеров, что они думают, как оценивают мою игру», — цитирует Мальгина «Спорт-экспресс».