Н. Квартальнов угрожал семье Лемтюгова по ходу матча в Нижнекамске

Стали известны подробности конфликта нападающего «Авангарда»и форварда «Нефтехимика»по ходу встречи команд в Нижнекамске 27 января.По словам источника, знакомого с ситуацией, первое столкновение произошло ещё на раскатке, когда Квартальнов бросил в Лемтюгова шайбой, за что получил в ответ удар клюшкой. Позже, уже по ходу игры, Квартальнов пообещал Лемтюгову разобраться с ним и его семьёй в Москве. Именно эти слова послужили причиной драки между хоккеистами в конце второго периода, победу в которой одержал Лемтюгов. Уже на скамейке штрафников Квартальнов продолжил угрожать форварду «Авангарда».Источник сообщил, что главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов проинформирован о случившемся.Посмотреть видео можно