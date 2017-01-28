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175 лет назад 2016
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В КХЛ может появиться ещё один китайский клуб, а также корейский

28 января 2017, суббота. 16:44. Хоккей
Член правления Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев рассказал об идеях о расширении КХЛ.

«Уверен, что придёт время, когда появится ещё один китайский клуб. Может появиться и корейский клуб. Вот эта идея о Тихоокеанском дивизионе, в котором играли бы и наши команды, и иностранные. Это очень интересная идея, пускай, китайцы ещё не привыкли к хоккею, но в Пекине зрителей больше, чем в Шанхае. Известно, что шанхайцы недолюбливают пекинцев, поэтому и не хотели ходить на «Куньлунь». Если будет правильно выстроен маркетинг, то арена будет полностью заполняться.

Была одна реальная возможность, связанная со Швецией, это «АЕК», акционеры которого проголосовали за вхождение в КХЛ. Идея создать новый шведский клуб мне не очень симпатична», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар Александр Медведев КХЛ
Новости. Хоккей
28 января 2017, суббота
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