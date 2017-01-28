В КХЛ может появиться ещё один китайский клуб, а также корейский

Член правления Континентальной хоккейной лигирассказал об идеях о расширении КХЛ.«Уверен, что придёт время, когда появится ещё один китайский клуб. Может появиться и корейский клуб. Вот эта идея о Тихоокеанском дивизионе, в котором играли бы и наши команды, и иностранные. Это очень интересная идея, пускай, китайцы ещё не привыкли к хоккею, но в Пекине зрителей больше, чем в Шанхае. Известно, что шанхайцы недолюбливают пекинцев, поэтому и не хотели ходить на «Куньлунь». Если будет правильно выстроен маркетинг, то арена будет полностью заполняться.Была одна реальная возможность, связанная со Швецией, это «АЕК», акционеры которого проголосовали за вхождение в КХЛ. Идея создать новый шведский клуб мне не очень симпатична», – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.