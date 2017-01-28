П. Буре: список 100 лучших игроков НХЛ — более эксклюзивный, чем Зал славы

Легендарный нападающийподелился впечатлениями от своего попадания в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.«Это огромная честь для меня — попасть в такую компанию. Что тут скажешь? Приятно, что и другие наши ребята туда вошли. Конечно, хотелось, чтобы их было побольше, но, к сожалению, список ограниченный, в него входит всего сто человек. Очень здорово, что там вообще есть представители нашей страны.Самый большой индивидуальный приз, который можно получить, — это попадание в Зал славы. Раньше было так, потому что топ-100 не существовал в НХЛ. Но не все, кто находится в Зале славы, попали в топ-100, поэтому данный список — более эксклюзивный», — приводит слова Буре «Спорт-экспресс».