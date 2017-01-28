Гретцки: мы хотели походить на разных игроков, а мечтали об одном — играть в НХЛ

Легендарный хоккеистподелился мнением о кумирах для разных поколений игроков.«У каждого из нас была своя мечта: Марио, наверное, хотел стать Жаном Беливо, Бобби Орр — Дугом Харви, я мечтал о Горди Хоу. Но у всех нас была и одна общая мечта — мы все хотели играть в Национальной хоккейной лиге.Начало игры с Лемье? В первой игре с Чехословакией мы вышли два-в-одного, я отдал пас ему, он вернул шайбу мне, и я промахнулся. Когда мы сели на лавку, я сказал ему: „Марио, когда я отдаю тебе шайбу, бросай. У тебя это лучше получается, чем у меня“. Так случилось, что мы снова вышли два-в-одного уже в другом матче, который принёс победу Канаде на турнире», — цитирует Гретцки официальный сайт турнира.