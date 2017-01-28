Петерис Скудра дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судей

Принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК «Торпедо» Петериса Скудру наказание по правилу 551 б (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) — и согласно п.2.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.
Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для Скудры повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ накладываются также обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
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