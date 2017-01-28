С. Фёдоров вошёл в команду Лемье на матч знаменитостей на Звёздном уик-энде НХЛ

Легендарный хоккеиствошёл в команду Марио Лемье на матч знаменитостей, который состоится в рамках Звёздного уик-энда НХЛ. В матче примут участие хоккеисты из списка ста лучших игроков НХЛ всех времён, а также знаменитости из мира кино, телевидения и музыки.Рэй Бурк, Петер Форсберг, Сергей Фёдоров, Яри Курри, Ларри Робинсон, Скотт Нидермайер, Крис Пронгер, Люк Робитайл, Петер Штястны, Давид Бореаназ, Тейлор Китч, Рикер Линч, Росс Линч, Рон Маклин, Стивен Маккуин, Теему Селянне, Винсент Пьяцца, Анджела Руггиеро, Мистер Жоу.Джастин Бибер, Патрик Кейн, Роб Блейк, Майк Гартнер, Эрик Линдрос, Никлас Лидстрём, Джо Сакик, Дени Савар, Бёрье Сальминг, Куба Гудинг-младший, Джерри Брукхаймер, Джо Нуиндайк, Билли Флинн, Майкл Розенбаум, Тим Роббинс, Картер Тик, Кен Баркер, Джеймс Бэдж Дейл.