Лемтюгов получил дисквалификацию на два матча, Н. Квартальнов — на один

Принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК «Авангард» Николая Лемтюгова наказание по правилу 528 в, п.2 (Драки или грубость) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» — малый штраф плюс большой штраф плюс дисциплинарный штраф (2 мин. + 5 мин. + 10 мин.) — и согласно п.3.4. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу.
Помимо этого, поскольку большой штраф (5 мин.) стал для Лемтюгова повторным в текущем чемпионате, на него согласно п.4.4.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ дополнительно накладываются обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф.
По этой же причине — из-за повторного наложения большого штрафа (5 мин.) в нынешнем сезоне — обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф согласно п.4.4.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ наложены на нападающего ХК «Нефтехимик» Никиту Квартальнова.
>>> Н. Квартальнов угрожал семье Лемтюгова по ходу матча в Нижнекамске
Видео эпизода можно посмотреть также здесь.