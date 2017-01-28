«Автомобилист» отыгрался на последних секундах, но в ОТ уступил «Динамо» Р

После первого периода рижане вели со счётом 2:0 благодаря голам Мариса Бичевскиса и Эдгарса Кулды. Во второй двадцатиминутке Михал Чайковски смог отыграть одну шайбу при игре в формате «пять на три», а в заключительной трети Филипп Толузаков сделал счёт 3:1. Вскоре Рок Тичар сократил отставание до минимума, а за шесть секунд до сирены Петр Коукал перевёл игру в овертайм. В дополнительное время победу «Динамо» принёс Микс Индрашис.
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Видеообзор матча можно посмотреть также здесь.