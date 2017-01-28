Вудкрофт: будем работать над тем, чтобы «Динамо» не отходило от плана на игру

Главный тренер минского «Динамо»подвёл итоги победного матча с «Барысом» (2:1).«Эдуард проделал хорошую работу со своей командой. Игроки «Барыса» здорово сражались сегодня. Соперник умеет быстро переводить шайбу из обороны в атаку, они быстры, здорово пользуются перехватами. Думаю, по большей части мы контролировали этот матч. Мы отошли от нашего игрового плана, когда до конца второго периода оставалось пять-шесть минут. Мы стали неважно действовать в нейтральной зоне, терять шайбы, стали позволять соперникам убегать один на один с Беном, допускали опасные контратаки, начали получать удаления. Гости здорово воспользовались этим, потому что они умеют здорово действовать в большинстве. Мы знаем, что мы не можем себе такого позволять и будем работать над этим. Нам необходимо становиться лучше. Но сегодня мы смогли удержать победный счёт и получить необходимый результат. Мы довольны тремя очками.Я бы не сказал, что я грустный. В игре случались вещи, которые меня расстраивали, из-за которых наша команда получала дополнительную порцию стресса. Наверное, сейчас вы поняли, что я перфекционист во всем. Я хочу, чтобы все шло именно так, как мы запланировали. Меня волнует то, как мы играем, как тренируемся, и если вещи не идут так, как мы спланировали – значит надо задуматься. Я скажу, что вы не правы, что я сейчас грущу. Победа есть победа, я ей очень рад. Каждая победа не менее важна, чем предыдущая», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.