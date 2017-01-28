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175 лет назад 2016
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Кастерова: список НХЛ — условности, Малкин давно доказал, что он топовый игрок

28 января 2017, суббота. 23:10. Хоккей
Известная журналистка Анна Кастерова прокомментировала решение НХЛ не включать в список ста лучших игроков всех времён её мужа, нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Для меня муж всегда номер один, как и для миллионов его фанатов. Нет смысла перечислять все его „Трофи“ и титулы. Мало кто из игроков современности может похвастать таким серьёзным набором. То, что касается списка НХЛ, то конечно, все вошедшие туда спортсмены достойны. Но это всего лишь условности.

Малкин давно доказал и себе, и всему миру, что он топовый хоккеист. Женя простой не тщеславный парень, и для него личные регалии — второй вопрос. Он просто играет в свой хоккей», — цитирует Кастерову «Лайф».
Источник: Лайф Сообщить об ошибке
Теги
Евгений Малкин
Новости. Хоккей
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