Кастерова: список НХЛ — условности, Малкин давно доказал, что он топовый игрок

Известная журналисткапрокомментировала решение НХЛ не включать в список ста лучших игроков всех времён её мужа, нападающего «Питтсбург Пингвинз»«Для меня муж всегда номер один, как и для миллионов его фанатов. Нет смысла перечислять все его „Трофи“ и титулы. Мало кто из игроков современности может похвастать таким серьёзным набором. То, что касается списка НХЛ, то конечно, все вошедшие туда спортсмены достойны. Но это всего лишь условности.Малкин давно доказал и себе, и всему миру, что он топовый хоккеист. Женя простой не тщеславный парень, и для него личные регалии — второй вопрос. Он просто играет в свой хоккей», — цитирует Кастерову «Лайф».