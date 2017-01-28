Таварес: я бы хотел продлить контракт с «Айлендерс»

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс»сообщил, что не планирует менять клуб и надеется продлить контракт после окончания текущего сезона. Договор Тавареса с «островитянами» заканчивается в 2018 году.«Я не раз говорил, что мне очень нравится играть на Лонг-Айленде, нравится организация и как она меня поддерживает. Сейчас у нас появилось новые владельцы, которые показали преданность клубу и то, каким они видят его будущее. Я доволен тем, в каком направлении мы движемся и, надеюсь, мы сможем договориться о новом контракте», — цитирует Тавареса NBC Sports.