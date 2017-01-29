Беттмэн: на совете директоров НХЛ обсуждение участия в ОИ заняло 10 секунд

Комиссар НХЛсообщил, что на собрании совета директоров лиги, которое состоялось 28 января, вопрос участия в Олимпиаде не обсуждался.«Обсуждение заняло 10 секунд. Я сообщил, что новостей по этой теме нет. Вопросов ко мне не поступило, поэтому мы перешли к обсуждению других тем», — цитирует Беттмэна Sportsnet.Вопрос участия игроков НХЛ в Олимпиаде 2018 года остаётся открытым. Ранее президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что окончательное решение по этому вопросу, вероятно, будет принято в феврале.