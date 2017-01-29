Тарасенко: знаю, что в Новосибирске болеют за меня

Нападающий «Сент-Луис Блюз», принимающий участие в Матче всех звёзд НХЛ в Лос-Анджелесе, поделился своими впечатлениями от шоу и реакции болельщиков.«Хоккей в России очень популярен. Наша страна выиграла несколько чемпионатов мира, многие дети хотят стать хоккеистами, к тому же сейчас есть возможность смотреть матчи НХЛ. На Матче звёзд многие приветствуют Овечкина, но многое зависит от конкретных городов. Поклонники московского «Динамо» болеют за Ови. В Магнитогорске кумиром является Малкин, а в Новосибирске будут болеть за меня.Здорово, что можно каждое лето возвращаться в то место, где делал первые шаги. У меня сохранилось множество тёплых воспоминаний. Многие люди в Новосибирске ко мне подходят и говорят, что стали болеть за «Блюз» после того, как я стал играть за эту команду, они поддерживают меня и желают выиграть Кубок Стэнли», — приводит слова Тарасенко St. Louis Post-Dispatch.