SuperSkills: Уэбер победил в конкурсе на самый сильный бросок

В рамках Матча звёзд НХЛ конкурс SuperSkills «Броски на силу» выиграл Ши Уэбер. В конкурсе принимало участие восемь человек, представители Атлантического дивизиона соревновались с игроками из дивизиона Метрополитан, а Тихоокеанского – из Центрального.
Результаты:
Виктор Хедман («Тампа») – Сет Джонс («Коламбус») – 151,7 км/ч: 157,9 км/ч. Одно очко выиграл дивизион Метрополитан.
Ши Уэбер («Монреаль») – Александр Овечкин («Вашингтон») – 165,5: 157,4. Одно очко выиграл Атлантический дивизион.
Патрик Лайне («Виннипег») – Брент Бернс («Сан-Хосе») – 163,7 :157,3. Одно очко выиграл Центральный дивизион.
Нэтан Маккиннон («Колорадо») – Дрю Даути («Лос-Анджелес») – 148,6: 152,3. Одно очко выиграл Тихоокеанский дивизион.
Обладатель сильнейшего броска Уэбер принёс Атлантическому дивизиону бонусное очко.
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