Пашков: почему мы в РФ превращаем список 100 в фетиш? Стали провинциалами?

Олимпийский чемпионвысказался о списке 100 лучших игроков в истории НХЛ, в который попали П.Буре, Дацюк, Фёдоров, Овечкин. Также эксперт констатировал наличие проблем в КХЛ.«В последние годы наша лига переживает не лучшие времена. Первый тревожный звонок прозвучал полтора года назад, когда за одно лето мы потеряли под два десятка ведущих хоккеистов. Здесь параллели с девяностыми действительно просматривались. Очевидные проблемы наметились у нас и в связи с новыми денежными курсами. НХЛ, в том числе в информационном плане, начала возвращать себе в России прежние позиции, прежнюю идеологию. Ветеранов нашего хоккея, поколения победителей — это очень беспокоит. Мы всем миром сначала афишируем, а затем празднуем отъезд за океан первого центрфорварда СКА Павла Дацюка, хотя при этом лишаем и армейцев, и всех российских болельщиков возможности увидеть его на матче в Нижнем Новгороде. СКА в Нижнем Новгороде в итоге получил шлепок — и игровой, и моральный.Кто-то договорился до того, что появление в списке 100, вообще главное событие в его хоккейной карьере. Ладно бы речь шла о Словении или Дании, но Россию сотней раньше никогда нельзя было восхитить. Всё-таки удивительные вещи у нас иногда можно прочитать… Никак не могу понять, почему мы в России превращаем всё это в фетиш?! Неужели стали провинциалами? Нам с нашими амбициями выписывают лишь четыре места из ста. И мы в восторге… Если мы сами себя не уважаем и не ценим, то никто нас уважать и ценить не будет.Надо больше заниматься своим хоккеем, больше его любить, развивать, ценить. И руководителям, и хоккеистам, и вам, журналистам, многие из которых, как мне кажется, ориентированы на экспорт. Если же изначально правильно не выстроим систему координат, то из кризиса никогда не выберемся», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.