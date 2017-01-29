Пи Кей Суббэн: хочу, чтобы меня сыграл Дензел Вашингтон

Защитник «Нэшвилл Предаторз»поделился мнением о своей возможной кинокарьере.«Да, я работаю с людьми, которые хорошо знают киноиндустрию. Хотел бы я сняться в кино сам? Не знаю. Если про меня снимут фильм, то хочу, чтобы меня сыграл Дензел Вашингтон. У меня отличные отношения с компанией, которая представляет меня и ещё целый ряд выдающихся спортсменов, включая Серену Уильямс и Леброна Джеймса.Я с невероятным энтузиазмом воспринял возможность познакомиться с легендами прошлого, которые вошли в сотню лучших хоккеистов за всю историю НХЛ. Некоторые из них уже не вовлечены в профессиональный хоккей, но просто поговорить с ними уже стало большим событием в моей жизни.Посмотрите на Майка Модано, этот парень находится в такой форме, что в любом момент может выйти на лёд в матче НХЛ. Было здорово также встретиться с Эриком Линдросом, который оказал сильное влияние на игру в своё время», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.