Бадюков: скоро вернётся Шипачёв, прилетит Дацюк, и в СКА всё наладится

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ,поделился ожиданиями от матча СКА с «Трактором», а также прокомментировал выступление петербургских «армейцев» в январе. Встреча СКА с «Трактором» состоится 29 января. Начало — 17:00 мск.«Проблема СКА заключается только в травмированных игроках. Вся команда находится под нагрузкой, но, думаю, имея запас перед ЦСКА, у СКА есть возможность через эти матчи подготовить молодых игроков к плей-офф. Из-за отсутствия Плотникова, Тихонова, Зубарева и Херсли молодые получают достаточное количество игрового времени. Тихонов в последних матчах вообще через не могу играл, чуть ли не на уколах. Плюс сейчас Дацюк уехал на Матч звёзд в НХЛ.В прошлом матче СКА уступил «Торпедо», но с нижегородцами всегда тяжело складываются встречи. У «армейцев» Шипачёв ещё не играл, Знарок произвёл ротацию состава, тренер в поиске находится, видимо, это не всегда приносит эффект. Ближе к плей-офф мы увидим тот СКА, который привыкли наблюдать. Думаю, в скором времени Шипачёв вернётся в состав, и Дацюк прилетит из Америки, и всё наладится. Это такой этап, который петербуржцы могут пройти. Для всей системы СКА это поучительный этап.ЦСКА одно очко отделяет в турнирной таблице от СКА, но, думаю, подопечные Знарка всё-таки удержат преимущество. У обеих команд будет интересная выездная серия. Сейчас СКА к тому же дома играет, с Ковальчуком в составе должны выигрывать», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.