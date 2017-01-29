Скобрев: мы в «Динамо» работаем над синхронизирущей занятия программой

Двукратный призёр Олимпийских игр в конькобежном спортерассказал о работе в «Динамо». Скобрев является главным тренером по физической подготовке.«Во время тренировок в Хабаровске мы часто играли в хоккей, потому что лёд заливали не по кругу, а небольшими участками. Когда наступала зима, лёд заливали, как могли. А вообще, буквально в начале этого сезона я ходил на тренировки к моему сыну, который занимается в школе ХК «Динамо», и наблюдал за процессом, общался с Андреем Николаевичем Сафоновым. На одной из встреч я обсудил с ним возможность консультирования спортивной школы.Спустя некоторое время, когда у основной команды был спад, Андрей Николаевич предложил мне должность главного тренера по физической подготовке и предоставил возможность набрать тот персонал, который поможет сделать физподготовку во всей системе единой. Нужно, чтобы определённый набор упражнений был у ребят в детской школе, затем с этими упражнениями они должны перейти в Молодёжную, Высшую и, наконец, в Континентальную хоккейную лигу.В связи с тем, что мы вплотную подошли к плей-офф, занимаемся в основном главной командой. Мы ведём переговоры со специалистами, приглашаем людей в школу, а также тех, кто будет заниматься общей физической подготовкой во всей системе «Динамо». Ребята из молодёжки должны понимать, что от них потребуется при переходе в главную команду. Пообщавшись с главным тренером Орешкиным и членами его штаба, мы выработали программу, по которой работаем уже два месяца. Она синхронизирует занятия на льду и в зале. Помогает мне Александр Иванович Леонидов. Вместе мы пытаемся в первую очередь не навредить хоккеистам, а также разработать упражнения, способствующие их индивидуальному росту и улучшению командной игры в целом.Наша главная задача — улучшить функциональные возможности ребят. Конечно, мы используем знакомые им хоккейные упражнения, но и адаптируем ряд упражнений, которые применяются и в коньках, и в тяжёлой атлетике, и в велосипедном спорте, – цитирует Скобрева «Лента.ру».