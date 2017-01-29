Женская сборная России разгромила команду США в дебютном матче Универсиады

В казахстанской Алма-Ате на XXVIII Зимней Универсиаде стартовал женский хоккейный турнир. В первом матче россиянки встречались со сборной США и добились разгромной победы (7:1).Следующий матч на турнире женская студенческая сборная России проведёт 2 февраля в 17:00 по московскому времени против сборной Японии.Женская студенческая сборная России: Сорокина (Морозова); Пирогова — Гончаренко, Штарева — Дергачёва — Шохина; Баталова — Шибанова, Сосина — Белякова — Вафина; Лобова — Дюбанок, Малявко — Дюпина — Кадирова; Николаева — Ганеева, Митрофанова – Воврушко — Подкаменная.Универсиада. Женщины. США — Россия 1:7 (0:3; 1:3; 0:1);0:1 Шохина (Дергачёва);0:2 Малявко (Кадирова);0:3 Кадирова (Малявко, Лобова);0:4 Шохина (Гончаренко);1:4 Эш (Ланзилли);1:5 Сосина (Белякова, Вафина);1:6 Вафина (Сосина, Баталова);1:7 Дюпина (Кадирова, Лобова);Вратари: Сорокина — Грин;Броски: 9-65;Штраф: 18-10.