Стали известны составы ЦСКА и «Магнитки» на очный матч КХЛ

Главные тренеры московского ЦСКА и магнитогорского «Металлурга» определились с составами команд на очный матч регулярного чемпионата КХЛ. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
ЦСКА:
Сорокин (Фаст);
Киселевич – Кутузов, Петров – Да Коста – Попов;
Денисов – Ожиганов, Скотт – Муршак – Плэтт;
Науменков – Блажиевский, Мамин – Светлаков – Ничушкин;
Чмыхов, Кугрышев – Основин – Жарков, Ворошило.
«Металлург» (Магнитогорск):
Кошечкин (Самсонов);
Антипин – Бирюков, Зарипов – Коварж – Мозякин;
Ли – Береглазов, Филиппи – Осала – Сёмин;
Хабаров – Терещенко, Косов – Тимкин – Берестенников;
Дронов, Денис Казионов – Дмитрий Казионов – Платонов, Железков.