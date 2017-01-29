Шипачёв вернулся в состав СКА на матч с «Трактором»

СКА и «Трактор» определились с составами на очную встречу, которая состоится в Санкт-Петербурге. В состав команды Олега Знарка вернулся центрфорвард Вадим Шипачёв, пропустивший один матч из-за травмы. Начало игры — в 17:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Ковальчук – Коскиранта – Барабанов, Яковлев – Войнов;
Гусев – Шипачёв – Дадонов, Хафизуллин — Белов;
Хохлачёв – Прохоркин – Дергачёв, Юдин – Рукавишников;
Широков – Каблуков – Кетов, Рыков, Неколенко.
«Трактор»:
Демченко (Францоуз);
Кручинин – Щехура – Якуценя, Шинин – Белов;
Шаров – Пестунов – Рой, Кольцов – Денисов;
Губарев – Новотны – Пеньковский, Петров А. – Бородкин;
Черников – Петров Ю. – Шолохов, Мамаев.
Игроки СКА и «Трактора» могут помочь и твоей команде!