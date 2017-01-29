Чистяков: североамериканские сборные не бывают слабыми, но наши девчонки молодцы

Главный тренер женской сборной России по хоккею Алексей Чистяков поделился впечатлениями после победы над США (7:1) в матче Универсиады.
«Девчонки молодцы, установку на игру полностью выполнили и достигли нужного результата, хотя, конечно, без ошибок не обошлось. Североамериканские сборные не бывают слабыми, многие имеют международный опыт, поэтому мы настраивали команду, чтобы они вышли и сделали то, что умеют. Для многих девчонок и для меня лично это уже не первая Универсиада, поэтому мы вышли спокойно, уверенные в себе. Никакого волнения не было. Несмотря на то, что у нас будут большие перерывы в три дня между играми, нам есть над чем работать, и мы будем готовиться к следующему сопернику», — цитирует Чистякова официальный сайт ФХР.