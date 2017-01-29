Источник: лучший бомбардир «Фрёлунды» Тёммернес может перейти в клуб КХЛ

Защитник шведского клуба «Фрёлунда»может перейти в один из клубов КХЛ. 26-летний швед в 39 матчах нынешнего чемпионата набрал 31 (6+25) очко и на данный момент делит первое место в клубном списке бомбардиров с нападающим Юханом Сундстрёмом.«Мы знаем, что Хенрик привлекателен для зарубежных клубов. Мы готовимся к тому, что в следующем сезоне его во «Фрёлунде» не будет. Больше мне сказать нечего», — приводит слова спортивного директора клуба Фредрика Шострёма Expressen. Согласно информации от агента хоккеиста Патрика Аронсона, приоритетным вариантом для перехода шведского защитника является одна из команд Континентальной хоккейной лиги. «Мы вышли на рынок, но пока просто рассматриваем варианты», — пояснил агент.Как сообщает издание, возможным кандидатом на приглашение Тёммернеса можно считать ХК «Сочи», за который выступает другой бывший хоккеист «Фрёлунды» Оскар Фантенберг. Стоит добавить, что четыре года назад защитник пытался закрепиться в основе «Ванкувер Кэнакс», но не пробился в состав и два года провёл в фарм-клубе.