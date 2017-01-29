Вафина: обыграть США на студенческом уровне — хороший задел на будущее

Нападающая женской студенческой сборной Россииподелилась эмоциями после победы над командой США (7:1) на Универсиаде.«Нас тренер настроил на игру в атаке. Несмотря на то что играли против сборной США, мы придерживались плана на игру, всё, что от нас требовал тренер, у нас получалось. США и Канада – лидеры на мировой арене, но на студенческом уровне мы их обыгрываем, и это хороший задел на будущее. Пока мы не знаем, чего ожидать от сборной Японии, но мы будем так же ответственно готовиться и придерживаться своей игры», — цитирует Вафину официальный сайт ФХР.