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Вафина: обыграть США на студенческом уровне — хороший задел на будущее

29 января 2017, воскресенье. 17:19. Хоккей
Нападающая женской студенческой сборной России Александра Вафина поделилась эмоциями после победы над командой США (7:1) на Универсиаде.

«Нас тренер настроил на игру в атаке. Несмотря на то что играли против сборной США, мы придерживались плана на игру, всё, что от нас требовал тренер, у нас получалось. США и Канада – лидеры на мировой арене, но на студенческом уровне мы их обыгрываем, и это хороший задел на будущее. Пока мы не знаем, чего ожидать от сборной Японии, но мы будем так же ответственно готовиться и придерживаться своей игры», — цитирует Вафину официальный сайт ФХР.
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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