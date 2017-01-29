Беттмэн: среди владельцев клубов НХЛ есть те, кто искренне ненавидит Олимпиаду

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал ситуацию с переговорами о возможном участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018.
«Рене Фазель сказал, что у них есть деньги, чтобы покрыть стоимость страховок для энхаэловцев, но проблема не только в этом. Мы никогда не говорили, что всё препятствие состоит только в деньгах. Мы с самого начала заявляли, что если наши партнёры не оплатят эти расходы, то мы даже рассматривать возможность нашего участия не будем. Главная проблема состоит в том, что ломается сезон, нужно сжимать расписание.
Думаю, что какие-то владельцы клубов НХЛ поменяли своё мнение об Олимпиаде и теперь считают, что участие в Играх не самая плохая идея. Но есть и те, кто искренне Олимпиаду ненавидит. Когда МОК сказал, что не будет оплачивать страховки, многие владельцы клубов наверняка сказали: «Если они не ценят наше участие, то почему мы горбатимся?» Возможно, это эмоции, но упомянутые деньги, в случае нашего неучастия, могли бы быть потрачены на развитие хоккея. Когда МОК сказал, что не будет платить за страховки, это сразу породило массу трудностей», — приводит слова Беттмэна официальный сайт НХЛ.