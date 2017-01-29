Ложкин: раньше в Германии можно было жить на пособие, но сейчас — вряд ли

Экс-игрок сборной Россииподелился воспоминаниями об игре в Германии.«Это только на бумаге немецкий хоккей и его уровень может представляться невысоким. В целом он был очень интересным. Легионеры подтягивали местных хоккеистов. Что касается моего дебюта на уровне команды уровня третьей по ранжиру лиги, то хочу напомнить, что даже такие великие динамовцы, как Сергей Яшин из сборной СССР и Анатолий Антипов из второго состава сборной СССР, выступали в «Вильгельмсхафене», а это вторая немецкая лига.В Германии можно сытно прожить на пособие по безработице? Такое могло быть раньше, когда я туда только приехал и ещё играл. Не могу говорить за всех, скажу, как было у меня. Я приехал, ни на какое пособие рассчитывать не могу. Мне надо работать, то есть играть. Я играю сезон, он заканчивается в апреле, и тут я должен выехать из Германии, поскольку у меня виза закончилась. Снова вернуться туда я получал право в мае, когда начиналась подготовка к следующему сезону.Пособие по безработице в то время выплачивали на питание, проживание, одежду. Сейчас же его дают только на оплату жилья. 450 евро дают на жильё, но найти жильё на такие деньги нереально. Такого просто нет. А на что жить?» — цитирует Ложкина «Спорт Бизнес Online».