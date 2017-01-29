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175 лет назад
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ЦСКА – «Металлург» Мг: Ожиганов удалён до конца матча
29 января 2017, воскресенье. 18:16.
Хоккей
Защитник московского ЦСКА
Игорь Ожиганов
был удалён до конца матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».
На 28-й минуте матча Ожиганов получил «5+20» за атаку сзади форварда уральцев Ильи Берестенникова.
В матче идёт второй период, счёт 1:1.
Посмотреть видео также можно
здесь
.
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
ХК Металлург Мг
ХК ЦСКА
Игорь Ожиганов
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