На ледовой арене «Северстали» подняли под своды свитер Сергея Михалёва

Фото: Официальный сайт ХК "Северсталь" Свитер Сергея Михалёва

Перед началом матча «Северсталь» — «Салават Юлаев» состоялась торжественная церемония открытия под сводами ледового дворца именного свитера известного тренера Сергея Михайловича Михалёва, информирует пресс-служба череповецкого клуба.В торжественной церемонии приняли участие ближайшие родственники Сергея Михайловича — вдова Ольга Михалева, сыновья Семён и Степан.Сергей Михайлович Михалёв проработал в ХК «Северсталь» с 1999 по 2005 год. За этот период череповецкий клуб достиг наивысших результатов за всю свою историю. Под руководством Михалёва «сталевары» завоевали бронзу ЧР сезона-2000/01 и серебро ЧР сезона-2002/03.21 апреля 2015 года Сергей Михайлович трагически погиб в автокатастрофе. Ему было 67 лет.