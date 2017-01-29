Гатиятулин: «Трактор» в этом сезоне растёт благодаря коллективу и самоотдаче

Главный тренер челябинского «Трактора»прокомментировал поражение своей команды петербургскому СКА (3:5).«Понимали, что играем с лидером чемпионата. Поначалу получалось строго в обороне, но потом пропустили два гола в меньшинстве, пошли ошибки. Тем не менее при счёте 0:5 не опустили руки шли вперёд, смогли забить три шайбы. Хотел бы поблагодарить болельщиков, при таком количестве фанатов СКА наших болельщиков было слышно.Такого роста «Трактор» в этом сезоне добился благодаря коллективу, самоотдаче, более надёжной игре в обороне, выжимаем максимум из всех моментов», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.