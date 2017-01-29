Ковальчук: при 5:0 встали, забыли, что играем дома, такое больше не повторится

Нападающий СКАподелился эмоциями от победы своей команды над челябинским «Трактором» со счётом 5:3.«Что случилось в третьем периоде? Да ничего, перестали играть после 5:0, поэтому нельзя так, надо делать выводы. До плей-офф осталось пять игр, надо подтянуть игру. Пропущенные шайбы смазали игру. Нельзя так выходить, встали и забыли, что играем дома при полных трибунах. Обязательно разберём ошибки, поговорим с командой, больше такого не повторится.Как бы оценил сегодня игру Прохоркина? Дай бог не раз в год бы выстреливал. Сегодня у него была правильная подготовка, пусть за неё зацепится. Что касается Барабанова, то он как съездил в сборную, перестал забивать, но он старается, много черновой работы делает. Он хорошо играет.Нам всё равно, с кем играть в плей-офф, у нас стоит задача выиграть каждый матч», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.