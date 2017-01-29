И. Воробьёв: ЦСКА интересно сыграл в овертайме, мы оказались не готовы

Главный тренер магнитогорского «Металлурга»подвёл итоги матча с ЦСКА, который его команда проиграла со счётом 3:4.«ЦСКА с победой. Очередная хорошая проверка для нас на выезде. Интересно соперник сыграл „3 на 3“, не откатываясь и играя персонально. Мы всего один раз сыграли овертайм с „Торпедо“ в нынешнем формате, который довольно быстро закончился. Но дело в другом, команда сыграла немного по-другому, к чему мы не были готовы. Отсюда столько откатов, потери в овертайме и пропущенная шайба. Мозякин переиграл смену в овертайме? Ничего страшного», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.