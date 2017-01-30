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175 лет назад 2016
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Тарасенко: когда разница в счёте составляет семь шайб, это довольно много

30 января 2017, понедельник. 08:32. Хоккей
Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко остался впечатлён организацией Звёздного уик-энда в НХЛ. Тарасенко, защищавший цвета сборной Центрального дивизиона, в полуфинале Матча звёзд забросил шайбу в ворота Тихоокеанского дивизиона, но это не помогло его команде избежать разгрома — 3:10.

«С оборонительными действиями у нас, очевидно, было не всё в порядке. Когда разница в счёте составляет семь шайб, это довольно много (улыбается). Но сейчас самым главным является хорошо отдохнуть и провести время с семьёй.

Мы хотели получить удовольствие и одержать победу, но соперник играл лучше и заслуженно вышел в финал. Думаю, что НХЛ проделала великолепную работу по организации этого уик-энда», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко Матч звёзд НХЛ НХЛ
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