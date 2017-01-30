Тарасенко: когда разница в счёте составляет семь шайб, это довольно много

Нападающий «Сент-Луис Блюз»остался впечатлён организацией Звёздного уик-энда в НХЛ. Тарасенко, защищавший цвета сборной Центрального дивизиона, в полуфинале Матча звёзд забросил шайбу в ворота Тихоокеанского дивизиона, но это не помогло его команде избежать разгрома — 3:10.«С оборонительными действиями у нас, очевидно, было не всё в порядке. Когда разница в счёте составляет семь шайб, это довольно много. Но сейчас самым главным является хорошо отдохнуть и провести время с семьёй.Мы хотели получить удовольствие и одержать победу, но соперник играл лучше и заслуженно вышел в финал. Думаю, что НХЛ проделала великолепную работу по организации этого уик-энда», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.