Брызгалов: варианты в КХЛ? Ну что вы, нет, конечно

Вратарь Илья Брызгалов рассказал, чем занимается сейчас и будет ли рассматривать варианты в КХЛ.
«Работаю папой. Помогаю делать уроки. Моему сыну скоро 11, дочке – 13. Сын тоже занимается серьёзно хоккеем, играет вратарём и вот только что выиграл важный матч, сыграл великолепно, так что я с самого утра хожу радостный. Два года уже так. Но продолжаю готовиться, поддерживаю себя в хорошей форме и надеюсь, что кто-нибудь предложит контракт на следующий сезон.
Варианты в КХЛ? Ну что вы, нет, конечно. Не смогу же я каждый день летать, например, из Москвы домой в Филадельфию. Этот этап я уже проходил, хватит.
У моего сына в школе бюджет же ограниченный, да? И им в начале года нужно было заменить детскую площадку. Школа закупила необходимое, и чтобы ей не тратиться на услуги компании, занимающейся установкой, попросили помощи родителей. И мы с сыном с удовольствием помогли. Бетонировали, собирали, крутили, вертели…
Это же прекрасно – ощущать себя частью сообщества, помогать ему. Знакомишься с людьми, узнаешь, кто живёт по соседству. Тут и пожарные, и полицейские, и учителя, и профессиональные атлеты – и все добровольно жертвуют своим временем, чтобы сделать что-то полезное в своем районе. Для себя, для своих же детей. Ведь и сами дети, помогавшие родителям строить площадку, будут относиться к ней совсем по-другому. Не станут ломать, заниматься вандализмом – потому что строили это своими руками. Обязательно надо привлекать детей к таким вещам. Мы же в обществе живём и должны заботиться о том, что нас окружает. Нужно знакомиться, общаться, помогать друг другу. Это все то, что делает общество добрее и лучше», – цитирует Брызгалова официальный сайт НХЛ.